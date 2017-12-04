Глава Минздрава рассказала, от чего зависит продолжительность жизни

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Здоровье и продолжительность жизни человека лишь на 15% определяется его генетикой и наследственностью, 85% — это факторы внешней среды, в том числе питание и вредные привычки, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Здоровье и продолжительность жизни только на 15% определяются генетикой и наследственностью, 85% — это факторы внешней среды", — сказала Скворцова в ходе лекции о будущем биомедицины и здравоохранения в рамках деловой программы Всероссийского форума добровольцев.

При этом, по ее словам, 60% из этого количества — "это стиль и образ жизни": характер еды и режим питания, наличие или отсутствие физической активности, уровень стресса, наличие или отсутствие вредных привычек.