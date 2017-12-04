Омбудсмен проверит информацию о женщине из Любима, обнаруженной в Ираке

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области выяснит, действительно ли в женской тюрьме Багдада содержится уроженка города Любима с детьми, если информация подтвердится, омбудсмен займется вопросом возвращения детей на родину, сообщила РИА Новости в понедельник заместитель омбудсмена Ольга Косарева.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них значится жительница города Любима Марина Алексеевна Коновалова 1986 года рождения и ее пятеро детей — три мальчика и две девочки.

"Я позвонила руководству Любима и Любимского района, чтобы выяснить, действительно ли это наша семья. Если информация подтвердится, то мы сразу же связываемся с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации и начинаем работу по вызволению детей", — сказала собеседница агентства. "Конечно же, любую помощь мы будем оказывать, и все, что можно, мы будем делать, чтобы вернуть детей домой", — добавила она.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Запрещенная в России террористическая организация