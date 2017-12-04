Введение тестов на наркотики в школах требует обсуждения, считает Неверов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер фракция "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что инициативу о введении тестирования на наркотики в школах надо обсуждать с родителями, медицинским сообществом и психологами.

"Раннее выявление потребления наркотиков подростками позволит значительно сократить число тех, кто потенциально сможет пополнить ряды наркозависимых. Несомненно, один из вопросов, который сегодня звучит, — это введение социально-психологического тестирования среди учащихся наших школ на предмет употребления наркотиков. Такого рода тестирование позволит своевременно через врачей, психологов, родителей, службы социальной поддержки оказать помощь и спасти человека", — сказал Неверов, выступая на конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме.

"Такая инициатива есть, но она, конечно же, требует обсуждения с родителями, с медицинским сообществом, с психологами", — отметил он.