Объединение пассажиров считает, что авиабилеты подорожают из-за возвратов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законодательная инициатива возврата всех авиабилетов прямо в аэропорту в случае задержки рейса может повлечь повышение цен на билеты, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
В настоящее время в законодательстве есть возможности возврата билетов в случаях задержки рейса, напомнил Зотов.
"Большинство компаний идут навстречу пассажирам и производят возврат или замену билетов, даже по невозвратным тарифам. Инициатива депутата возвращать деньги в аэропорту всем пассажирам фактически поднимет цены на билеты, так как авиакомпания будет закладывать свои риски на случай отсутствия загрузки рейсов", — считает он.
При этом в аэропорту это также будет способствовать возникновению хаоса и размытию ответственности перевозчиков, добавил Зотов.