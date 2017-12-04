Объединение пассажиров считает, что авиабилеты подорожают из-за возвратов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законодательная инициатива возврата всех авиабилетов прямо в аэропорту в случае задержки рейса может повлечь повышение цен на билеты, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Ранее в понедельник депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских рассказал агентству, что до конца недели в Госдуму будет внесен законопроект, обязующий авиакомпании возвращать деньги за билет в случае задержки рейса более чем на три часа. По проекту, если по вине авиакомпании рейс задерживается на три и более часов, по желанию пассажира она будет обязана выплатить ему прямо в аэропорту полную стоимость этого билета.

В настоящее время в законодательстве есть возможности возврата билетов в случаях задержки рейса, напомнил Зотов.

"Большинство компаний идут навстречу пассажирам и производят возврат или замену билетов, даже по невозвратным тарифам. Инициатива депутата возвращать деньги в аэропорту всем пассажирам фактически поднимет цены на билеты, так как авиакомпания будет закладывать свои риски на случай отсутствия загрузки рейсов", — считает он.

При этом в аэропорту это также будет способствовать возникновению хаоса и размытию ответственности перевозчиков, добавил Зотов.