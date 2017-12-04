В Подмосковье диспансеризацию прошли порядка 1,2 миллиона человек

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 1,2 миллиона жителей Московской области, что составляет 23% ее взрослого населения, прошли диспансеризацию, сообщает пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В настоящий момент в Московской области диспансеризацию прошли почти 94% от плана на текущий год. Это на 88 тысяч человек больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", — проинформировала Забралова, слова которой цитирует сайт правительства региона.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков уточнил, что из тех, кто прошел диспансеризацию в 2017 году, 36,5% были признаны практически здоровыми (1 группа здоровья), 15,2% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (2 группа), у 48,3% выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи (3 группа).

По словам Маркова, для удобства жителей Московской области с начала года в подмосковных поликлиниках были организованы 38 рабочих суббот — единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошли более 108 тысяч человек.