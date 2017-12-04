Путин поручил разработать программы по поддержке семей с детьми

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми, установил сроки и назначил ответственных за их выполнение, сообщили в Кремле.

Так, к марту будущего года правительство должно разработать программу развития материально-технической базы детских поликлиник. На эти цели планируется тратить по десять миллиардов рублей в течение трех лет.

Также глава государства поручил разработать программу достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель должен быть достигнут к 2021 году.

На прошлой неделе глава государства анонсировал ряд реформ по улучшению демографической ситуации в стране. Так, с нового года родители первенца будут получать выплаты. Пособие составит один прожиточный минимум, его будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года.

Также для семей с двумя или тремя детьми введут специальную схему ипотечного кредитования. Кроме того, власти продлят программу материнского капитала до конца 2021 года, а возможности его использования расширятся.