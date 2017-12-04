Путин поручил разработать программы по поддержке семей с детьми

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми, установил сроки и назначил ответственных за их выполнение, сообщили в Кремле.
Также глава государства поручил разработать программу достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель должен быть достигнут к 2021 году.
Также для семей с двумя или тремя детьми введут специальную схему ипотечного кредитования. Кроме того, власти продлят программу материнского капитала до конца 2021 года, а возможности его использования расширятся.