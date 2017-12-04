Проект реабилитации детей-инвалидов планируют внедрить во всем Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В муниципалитетах Подмосковья постепенно будет внедряться практика реабилитации детей-инвалидов с помощью занятий лыжным спортом за счет повышения доступности лыжных баз, стадионов и других объектов — это предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым с некоммерческой организацией инвалидов "Лыжи мечты".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе министерства социального развития Московской области, программа ориентирована на лечение заболеваний церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация детей осуществляется с помощью занятий горными лыжами, роликовыми коньками, а также с помощью специальных инновационных тренажеров.

В настоящее время такой проект работает только в Дмитрове, Раменском и Одинцове. В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что проект был разработан три года назад артистом Сергеем Белоголовцевым.

По словам пресс-секретаря НКО "Лыжи мечты", соглашение было подписано в рамках Московского областного форума волонтеров и некоммерческих организаций, которой прошел в Реутове.

"Андрей Воробьев пообщался с участниками проекта, инструкторы программы провели показательный урок, команда проекта представила на форуме ролятор — инновационный тренажер для реабилитации людей с ДЦП и другими диагнозами при помощи занятий на роликах", — уточнили в пресс-службе НКО.