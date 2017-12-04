Минтруд сообщил о росте числа официальных безработных за неделю на 1,6%

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян на 29 ноября выросла на 1,6%, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.

По данным ведомства, рост численности безработных затронул 77 регионов.

"С 22 по 29 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 730 740 человек", — сообщили в Минтруде РФ.

Наибольший рост числа безработных наблюдался в Алтайском крае, Еврейской автономной области, Курганской, Омской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания, Чукотском автономном округе.

Согласно информации ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Калининградской, Ульяновской и Пензенской областях.

По данным Минтруда, на 29 ноября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 122 541 человек.

В ведомстве напомнили, что на 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9 % от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2016 года – 1,1 %). На 29 ноября 1,5 миллиона вакансий было заявлено работодателями в органы службы занятости.