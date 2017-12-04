В Думе поддержали вывод из-под "закона Яровой" выделенных сетей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев разделяет позицию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о необходимости вывода из-под действия так называемого "закона Яровой" выделенных сетей телефонной связи, которые используют для переговоров между собой должностные лица крупных предприятий.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. Операторы неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.

"Согласен с позицией Российского союза промышленников и предпринимателей, что ни в коем случае делать этого (распространять действие "закона Яровой" — ред.) не надо. Эта внутренняя связь осталась у них, по сути, еще с советских времен, и вряд ли она будет использоваться террористами или близкими к ним лицами. Это маловероятно. Поэтому я с позицией РСПП абсолютно согласен", — сказал депутат.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что Минкомсвязью был подготовлен проект постановления правительства, который уточняет сроки хранения данных по "закону Яровой". В нем частично учтены замечания участников рынка и органов власти, в частности, почти в три раза сокращен начальный объем подлежащей хранению информации, введено поэтапное — в течение пяти лет — повышение объема хранимых данных, исключен из числа подлежащих хранению транзитный трафик.

Однако не было учтено одно из предложений РСПП об исключении из закона услуги телефонной и радиосвязи в выделенных сетях, обмен информацией в которых происходит между должностными лицами различных предприятий. Это закрытые сети связи, не имеющие присоединения к сетям общего пользования, в которых зачастую применяются аналоговые протоколы передачи информации, не имеющие емкости.

Подобные сети, в частности, используют "Алроса", РЖД, "Лукойл" и другие компании. Если не исключить эти закрытые сети из-под действия "закона Яровой", то инвестиции в хранение голосового трафика придется осуществлять не только телеком-операторам, но и самим этим крупным предприятиям.