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Общество

Волгоградский омбудсмен рассказала о семье россиянки, найденной в Ираке

13:1004.12.2017
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© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye Панорама Старого города в Мосуле, Ирак. Архивное фотоПанорама Старого города в Мосуле, Ирак. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al-Rubaye

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Жительница Волгоградской области Евгения Сарбаева, оказавшаяся с детьми в тюремном лагере в Багдаде, отсутствует по месту жительства больше трех лет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Мосул. 26 июля 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин
Муж найденной в Ираке россиянки из Волгограда входит в список террористов

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них значится Сарбаева 1986 года рождения с четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумя девочками). По словам Болдыревой, аппарат уполномоченного займется возвращением россиянки с детьми на родину.

"Установлено, что по месту жительства семья отсутствует больше 3 лет. Информации об их местонахождении за это время как на территории РФ, так и за пределами страны пока нет", — пояснила Болдырева.

Руфина Лапшина с детьми в аэропорту Грозного. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Долгая дорога домой: вдовы боевиков ИГ* возвращаются в Россию
Она добавила, что в данный момент региональный аппарат уполномоченного готовит обращение к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой. По словам Болдыревой, специалисты регионального аппарата и чиновники сейчас общаются с мамой Сарбаевой по поводу готовности бабушки принять внуков из Ирака.

В службе соцзащиты у Сарбаевой числятся три девочки — близнецы и младшая дочь. По словам омбудсмена, четвертого ребенка местная жительница, вероятно, родила уже за пределами региона. Как пояснила Болдырева, мама россиянки подтвердила рождение четвертого внука за границей. Мать Сарбаевой, как сообщила омбудсмен, считала, что у ее дочери с детьми за границей "все нормально и все хорошо".

Ранее сообщалось, что на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу отмечено, что в отношении мужа россиянки Александра Сарбаева имеются сведения о причастности к терроризму. Он является жителем хутора Калашники Палласовского района Волгоградской области, родился в 1978 году.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Лагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Волгоградский омбудсмен пытается вернуть россиянку и ее детей из Ирака
Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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