Россияне стали почти втрое чаще обращаться за негосударственной медпомощью

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россияне стали почти втрое чаще обращаться за негосударственной медицинской помощью и в 40 раз больше вызывать частную скорую помощь по сравнению с 2012 годом, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

"В 2016 году в частных медицинских организациях по сравнению с 2012 годом количество пациентов, получивших медицинскую помощь в стационарных условиях, увеличилось на 240%. Частные дневные стационары приняли пациентов больше на 285%, а негосударственная скорая медицинская помощь выезжала на вызовы почти в 40 раз чаще, чем 4 года назад", — приводит пресс-службы фонда слова Стадченко после церемонии вручения наград победителям Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении", которая прошла в рамках международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения-2017".

По словам главы ФОМС, государственно-частное партнерство становится неотъемлемой частью пациентоориентированной модели здравоохранения.

"Динамика развития частного бизнеса в нашей сфере показывает, что именно ОМС делает привлекательной инвестиционную активность частного сектора в рамках государственно-частного партнерства. До 2010 года частный сектор составлял всего 7,5% от общего число медицинских организаций – участников программ ОМС. В 2010 году был принят наш базовый федеральный закон, который не просто расширил правовое поле для участников ОМС, — он четко определил их права и обязанности. После этого сфера обязательного медицинского страхования стала более привлекательной для частного бизнеса", — сказала Стадченко.

Руководитель фонда ОМС отметила, что число частных медицинских организаций, работающих в обязательном медицинском страховании, постоянно увеличивается, и на сегодняшний день их число составляет почти 30%.

Ранее ряд СМИ писали, что страховщики обсуждают с правительством проведение нового эксперимента по софинансированию гражданами медицинских услуг в рамках ОМС. В пресс-службе ФОМС тогда заявили РИА Новости, что софинансирование медицинских услуг самим населением РФ возможно только в форме дополнительной опции к уже действующей системе ОМС.