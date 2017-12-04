Комиссия Совфеда обсудит с СПЧ вопрос лишения аккредитации американских СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике обсудит на своём заседании 13 декабря вопрос о возможном лишении аккредитации в Совфед американских СМИ как вариант зеркального ответа на давление на RT America в США, к участию будут приглашены представители Совета по правам человека и Общественной палаты, сообщил РИА Новости председатель комиссии Алексей Пушков.

"Тринадцатого декабря на заседании комиссии мы обсудим, в том числе, и тему с зеркальным ответом России на притеснение российских СМИ в США, в том числе, и возможность запрета аккредитации в Совет Федерации и Госдуму тем американским СМИ, которые будут объявлены Минюстом иностранными агентами", — сказал Пушков.

По его словам, на заседание комиссии будут приглашены представители СПЧ, ОП, а также эксперты.

"Мы обсудим, в том числе, нужна ли нам, выражаясь словами главы МИД Сергея Лаврова, гонка запретов. Мы не должны допустить такой ситуации, от которой пострадают сами СМИ", — отметил сенатор.