Видео с тигрятами в зоопарке Барнаула за сутки набрало 200 тысяч просмотров

БАРНАУЛ, 4 дек — РИА Новости. Видео обедающих пятимесячных тигрят из зоопарка Барнаула "Лесная сказка" менее чем за сутки набрало почти 200 тысяч просмотров, рассказал РИА Новости директор зоопарка Сергей Писарев.

Видео, на котором один тигренок ведет себя серьезно и ест мясо, а второй трогательно нежится и кувыркается в снегу, было опубликовано на странице зоопарка в социальной сети " ВКонтакте" накануне. Сотрудники предлагали всем желающим попытаться определить, кто из животных мальчик, а кто — девочка.

"Мы практикуем такие видеозарисовки. Чем вызван такой аншлаг к этому видео, непонятно, но за сутки его посмотрели несколько сот тысяч раз. Тигрята родились в нашем зоопарке в конце июня, через два дня девочку мы отправляем в Казахстан", — сказал Писарев.

По его словам, в Барнауле имена тигрятам выбирать не стали, оставив этот вопрос на усмотрение нового зоопарка, в котором они будут жить.