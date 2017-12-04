Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян рекордным

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прививки от гриппа в 2017 году сделали 46% россиян, это рекордный показатель, заявила главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском форуме добровольцев в понедельник.

"В этом году привито уже 46% от населения РФ. Это рекордная цифра", — сказала она.

Ранее на сайте Роспотребнадзора говорилось о незначительном превышении эпидпорога в двух регионах РФ преимущественно среди детей, а также о превышении эпидпорога в четырех городах без превышения по регионам в целом.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, во всех странах европейского региона активность гриппа остается на низком уровне, отмечаются единичные находки вирусов гриппа. В России также отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ.