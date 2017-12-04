Минниханов сменил главу министерства образования и науки Татарстана

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил председателя комитета госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафиса Бурганова исполняющим обязанности министра образования и науки республики, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана – министра образования и науки Татарстана стал Рафис Бурганов. Соответствующий указ сегодня подписал президент республики Татарстан Рустам Минниханов", — говорится в сообщении.

Ранее Минниханов своим указом освободил Энгеля Фаттахова от должности вице-премьера Татарстана – министра образования и науки в связи с переходом на другую работу.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Президент Татарстана в сентября, выступая с ежегодным посланием парламенту республики, отмечал, что вопросы языковой политики в республике требуют особого внимания. При сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков министерству образования и науки республики, по его словам, надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня знаний и владения русским языком, также необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Татарстана, подготовку и переподготовку учителей. Минниханов подчеркивал, что эти задачи неоднократно ставились перед министерством образования и науки республики, однако эффективность проводимой работы была невысока и вызывала обоснованные нарекания граждан.

В конце ноября парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны будет добровольным, на основе письменного согласия родителей и законных представителей учащихся – до 2 часов в неделю.

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