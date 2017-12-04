ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Публикацию о "резиденции" губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина стоимостью 200 миллионов рублей в его пресс-службе назвали "нездоровой фантазией".
"Придуманные номера золотых комнат — это чья-то нездоровая фантазия", — заявила РИА Новости пресс-секретарь главы автономного округа Наталья Хлопунова, комментируя данное сообщение.
По словам Хлопуновой, "Ямальский" является гостиничным комплексом, который предоставляет номера разного уровня комфорта.
"Заселяйтесь и проверяйте наличие всего того, о чем пишут. Недавно жили врачи международного форума, представители туриндустрии, разные гости окружной столицы. Не живет семья губернатора в нем, не живет", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора ЯНАО.
Ранее в пресс-службе Кобылкина назвали публикуемую информацию "продолжением серии вранья и передергивания", а кампанию против главы Ямала — "фейковой", отметив, что нападки на него идут "с начала года и оцениваются в десятки миллионов рублей".