Пресс-служба главы ЯНАО ответила на статью о резиденции за 200 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Публикацию о "резиденции" губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина стоимостью 200 миллионов рублей в его пресс-службе назвали "нездоровой фантазией".

В понедельник сетевое издание "Первое антикоррупционное СМИ", ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении документы, рассказало о "резиденции Кобылкина" , стоимость одного из домов которой, как заявляют журналисты, "вместе с обстановкой составляет почти 200 миллионов рублей". Согласно публикации, половина от этой суммы приходится на убранство — бассейн, мебель, акустическую систему, ковры, телевизор.

"Придуманные номера золотых комнат — это чья-то нездоровая фантазия", — заявила РИА Новости пресс-секретарь главы автономного округа Наталья Хлопунова, комментируя данное сообщение.

В начале ноября в СМИ был опубликован материал о "резиденции губернатора" в Салехарде, под которой авторы подразумевают номер в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский". По версии журналистов, ремонт в номере обошелся региональному бюджету в 18 миллионов рублей.

По словам Хлопуновой, "Ямальский" является гостиничным комплексом, который предоставляет номера разного уровня комфорта.

"Заселяйтесь и проверяйте наличие всего того, о чем пишут. Недавно жили врачи международного форума, представители туриндустрии, разные гости окружной столицы. Не живет семья губернатора в нем, не живет", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора ЯНАО.

Ранее в пресс-службе Кобылкина назвали публикуемую информацию "продолжением серии вранья и передергивания", а кампанию против главы Ямала — "фейковой", отметив, что нападки на него идут "с начала года и оцениваются в десятки миллионов рублей".