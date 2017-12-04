ЦОДД начал проверку светофоров в Москве из-за снегопада

Автомобиль дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

Автомобиль дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проверяет работу светофоров и состояние дорожных знаков в связи со снегопадом в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Сильный снегопад обрушился на столицу утром в понедельник. Последствия ликвидируют свыше 10 тысяч единиц техники.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы проводит работы по приведению в надлежащий порядок объектов транспортной инфраструктуры к зимнему сезону. В связи с резким похолоданием и выпадением осадков ответственными службами в усиленном режиме проверяется корректное функционирование светофорных объектов и состояние дорожных знаков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контакт-центр "Московский транспорт" принимает сообщения о неисправностях объектов транспортной инфраструктуры. Полученные заявки по неисправности светофоров отрабатываются в среднем в течение полутора часов.

ЦОДД напоминает автомобилистам о более длинном пути торможения транспортного средства в зимний период, недопустимости резких торможений и перестроений.