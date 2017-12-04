На форуме добровольцев в Москве обсудят закон о волонтерском движении

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Принятие закона о волонтерских организациях планируется обсудить на Всероссийском форуме добровольцев, который в понедельник открывается в Москве, сообщила в понедельник журналистам директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

"Здесь сегодня собрались эксперты, представители некоммерческого сектора, федеральных министерств и ведомств. Государство сегодня признало волонтерское движение своим полноценным стратегическим партнером, и в связи с этим есть серия задач, которая стоит перед волонтерами, перед государством: это снятие барьеров, оказание мер поддержки. В том числе сегодня будет обсуждаться вопрос принятия федерального закона о добровольчестве", — сказала Разуваева.

По словам члена Общественной палаты РФ Артема Метелева, в стране сохраняется недоверие между органами государственной власти и гражданскими активистами. Закон урегулирует отношения между ними и обозначит права и обязанности сторон, пояснил он.

"Надеемся, что закон будет принят в начале следующего года, может, даже до конца этого года: сейчас он внесен на первое чтение в Госдуму", — заявил Метелев.

Законопроект, определяющий статус волонтерских организаций, был внесен в Госдуму в ноябре. Проектом закона уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяется статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляются требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. Также определяются полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций, предусматривается утверждение регламентов взаимодействия власти с волонтерскими организациями.

Трехдневный всероссийский форум добровольцев начинается в Москве в понедельник, участие в нем, как ожидается, примут около 15 тысяч российских добровольцев. Завершится масштабное мероприятие в среду вручением ежегодной премии в области добровольчества и большим праздничным концертом. Так в России впервые отметят День волонтера, учрежденный недавно указом президента.