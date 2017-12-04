Минюст зарегистрирует первые СМИ-иноагенты на этой неделе, сообщил источник

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Минюст зарегистрирует первые зарубежные СМИ в качестве иноагентов на этой неделе, в список войдут, как ожидается, девять СМИ США, в том числе, "Голос Америки" и "Радио Свобода", сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин в в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

"На этой неделе Минюст уже должен зарегистрировать первые СМИ в качестве иноагентов. Это будут девять американских СМИ, которые раньше уже получили от Минюста предупреждение", — сказал собеседник агентства.

Ранее Минюст направил уведомления о возможном признании в России иностранными агентами "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".