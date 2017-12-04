Муж найденной в Ираке россиянки из Волгограда входит в список террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Муж жительницы Волгоградской области Евгении Сарбаевой, оказавшейся с детьми в тюремном лагере в Багдаде, входит в список лиц, в отношении которых есть данные о причастности к экстремизму или терроризму, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них значится Сарбаева 1986 года рождения с четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумя девочками). По словам Болдыревой, аппарат уполномоченного займется возвращением россиянки с детьми на родину.

"Муж Евгении Сарбаевой Александр Мадиевич Сарбаев входит в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", — сказала Болдырева. На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу отмечено, что в отношении Сарбаева имеются сведения о причастности к терроризму. Он является жителем хутора Калашники Палласовского района Волгоградской области, родился в 1978 году.

По словам Болдыревой, сейчас выясняется, когда и с какой целью семья покинула пределы РФ. В службе соцзащиты у Сарбаевой числятся три девочки — близнецы 2009 года рождения и младшая дочь 2012 года рождения. По словам омбудсмена, четвертого ребенка местная жительница, вероятно, родила уже за пределами региона.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.