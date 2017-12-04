На конференции в Думе обсудят противодействие наркотикам, рассказал Володин

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Наркоугроза – вызов всему человечеству, поэтому в центре внимания международной конференции "Парламентарии против наркотиков" будут вопросы, связанные с законодательным обеспечением противодействия распространению и потреблению наркотиков и поддержкой всех, кому требуется помощь, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии из более чем 40 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора, принимают участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая проходит в Госдуме под эгидой ООН.

"Вопросы, связанные с законодательным обеспечением противодействия распространению и потреблению наркотиков, профилактикой и пропагандой, лечением и поддержкой всех, кому требуется помощь, будут в центре внимания нашей конференции", – заявил Володин, открывая симпозиум.

По его словам, глобальный характер наркоугрозы очевиден, так как распространение наркотиков убивает людей, подрывает здоровье сотен миллионов граждан, несёт разрушительные последствия для безопасности государств и целых регионов.

"Наркоугроза – это угроза человечеству. Торговля наркотиками питает организованную преступность, доходы от наркотрафика формируют обширную финансовую базу для террористических организаций. Международные связи, торговые сети наркоторговцев помогают терроризму распространяться по миру. Страны, через которые осуществляется контрабанда наркотиков, сталкиваются с ростом коррупции, насилия", — пояснил Володин.

По словам спикера Госдумы, там, где наркопреступность сильна, она атакует и государственные институты, при этом "государства зачастую остаются один на один с этой проблемой, не в силах решить её и перекрыть потоки наркотиков".

Ещё один вызов сегодняшнего дня, по мнению Володина, это удешевление и доступность наркотиков, а также снижение возраста тех, кто впервые их употребил.