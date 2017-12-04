Володин предложил обратиться в ПАСЕ по теме борьбы с наркотиками

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться к крупнейшим межпарламентским структурам, в том числе в Межпарламентский союз (МПС), ПА ОБСЕ, ПАСЕ, чтобы сделать тему борьбы с наркотиками одной из приоритетных в своей повестке.

"Предлагаю обсудить возможность обратиться к крупнейшим межпарламентским структурам, в том числе МПС, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, сделать тему борьбы с наркотиками одной из приоритетных в своей повестке, а также создать в своих структурах соответствующие постоянно действующие комитеты или комиссии", — сказал Володин, выступая в Госдуме.

Он отметил, что борьба с наркотической угрозой означает не только полицейские операции и силовые акции, но и просветительскую, профилактическую работу, особенно с молодёжью.

Международная конференция "Парламентарии против наркотиков" проходит в Госдуме в понедельник под эгидой ООН. В мероприятии принимают участие парламентарии из более чем 40 стран мира, в числе которых спикеры парламентов Ирана, Пакистана, Индонезии, Узбекистана, Эквадора.