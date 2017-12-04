Гости парка "Зарядье" смогут оплатить парковку картой "Тройка"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Парковку в московском парке "Зарядье" теперь можно оплатить многофункциональной картой "Тройка", сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

Стоимость одного часа парковки в "Зарядье" обойдётся посетителям в 250 рублей, второй час оплачивается полностью с первой минуты.

"По поручению мэра мы сделали максимально удобную оплату парковки в парке "Зарядье", интегрированную с уже привычными городскими решениями. Внедрение оплаты парковки с помощью "Тройки" через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее – достаточно лишь поднести "Тройку", — сказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо иметь карту "Тройка" с пополненным билетом "Кошелёк" не менее чем на 250 рублей. Для оплаты необходимо вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, после чего поднести "Тройку" к бесконтактному считывателю карт, пояснили в департаменте.

Оплата производится автоматически, оплатить парковку картой "Тройка" посетители могут на всех паркоматах.

Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке "Зарядье" 23 октября. Паркинг рассчитан на 430 машин, он оснащен комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии. Заехать на парковку можно с Москворецкой улицы. При этом о наличии свободных мест автомобилисты могут узнать при помощи электронного табло. Оставить свой автомобиль на паркинге "Зарядья" можно с 14.00 до 00.00‬ в понедельник и с 10.00 до 00.00‬ в остальные дни.

Парк "Зарядье" открыли в День города 9 сентября. В октябре ежедневный поток посетителей парка в будние дни составил 10-30 тысяч человек.