Гости парка "Зарядье" смогут оплатить парковку картой "Тройка"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Парковку в московском парке "Зарядье" теперь можно оплатить многофункциональной картой "Тройка", сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.
"По поручению мэра мы сделали максимально удобную оплату парковки в парке "Зарядье", интегрированную с уже привычными городскими решениями. Внедрение оплаты парковки с помощью "Тройки" через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее – достаточно лишь поднести "Тройку", — сказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Оплата производится автоматически, оплатить парковку картой "Тройка" посетители могут на всех паркоматах.
Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке "Зарядье" 23 октября. Паркинг рассчитан на 430 машин, он оснащен комплексной системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками Росгвардии. Заехать на парковку можно с Москворецкой улицы. При этом о наличии свободных мест автомобилисты могут узнать при помощи электронного табло. Оставить свой автомобиль на паркинге "Зарядья" можно с 14.00 до 00.00 в понедельник и с 10.00 до 00.00 в остальные дни.
Парк "Зарядье" открыли в День города 9 сентября. В октябре ежедневный поток посетителей парка в будние дни составил 10-30 тысяч человек.