Волгоградский омбудсмен пытается вернуть россиянку и ее детей из Ирака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что аппарат регионального омбудсмена работает над вопросом возвращения россиянки Евгении Сарбаевой с детьми из женской тюрьмы Багдада.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченский властей в лагере Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них значится жительница Волгоградской области Евгения Сарбаева 1986 года рождения с четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумя девочками).

"Эта семья у нас проходит по Старополтавскому району Волгоградской области, сейчас мы будем выяснять информацию и готовы сделать все, что от нас необходимо, для того чтобы детей вернуть обратно – с родителями или без родителей, в зависимости от того, как будет получаться. По мерам соцподдержки она у нас числилась как получатель средств до июля 2017 года, но оформляла выплаты эта женщина в последний раз в 2014 году, поэтому я не могу сказать, что семья исчезла из поля зрения именно в июле 2017 года", — рассказала агентству Болдырева.

Она отметила, что сейчас выясняется, когда и с какой целью семья покинула пределы РФ. По словам Болдыревой, в службе соцзащиты у Сарбаевой числятся три ребенка – близнецы 2009 и ребенок 2012 годов рождения. По словам омбудсмена, четвертого ребенка местная жительница, вероятно, родила уже за пределами региона.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.