Волгоградский омбудсмен пытается вернуть россиянку и ее детей из Ирака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что аппарат регионального омбудсмена работает над вопросом возвращения россиянки Евгении Сарбаевой с детьми из женской тюрьмы Багдада.
"Эта семья у нас проходит по Старополтавскому району Волгоградской области, сейчас мы будем выяснять информацию и готовы сделать все, что от нас необходимо, для того чтобы детей вернуть обратно – с родителями или без родителей, в зависимости от того, как будет получаться. По мерам соцподдержки она у нас числилась как получатель средств до июля 2017 года, но оформляла выплаты эта женщина в последний раз в 2014 году, поэтому я не могу сказать, что семья исчезла из поля зрения именно в июле 2017 года", — рассказала агентству Болдырева.
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.
Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.