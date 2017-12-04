В Москве более 10 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Свыше 10 тысяч единиц спецтехники ликвидируют последствия сильного снегопада, который обрушился на Москву утром в понедельник, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Более 10 тысяч единиц специализированной техники в 10.00 выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей их обработкой противогололедными материалами", — рассказал Бирюков.

По его словам, в городе ведутся работы по механизированной и ручной уборке от снега и наледи. Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что ночью, накануне снегопада, в Москве была проведена выборочная противогололедная обработка опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков.

Заместитель мэра подчеркнул, что противогололедными материалами в ночные часы выборочно обработали дворовые территории, внутриквартальные проезды, тротуары, сходы и съезды с тротуаров на проезжую часть, остановки общественного транспорта и подходы к ним, подходы к станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Бирюков обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать в условиях непогоды правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники в сопровождении машин ДПС, а к пешеходам — с просьбой соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам.