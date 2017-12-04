В Москве гости рождественского фестиваля познакомятся со Скандинавией

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой скандинавских стран и поучаствовать в квесте на фестивале "Путешествие в Рождество" на Новом Арбате, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

"В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" с 22 декабря по 14 января площадки Нового Арбата познакомят гостей с праздничными традициями стран Северной Европы. Увлекательные мастер-классы и познавательные лекции расскажут о богатой культуре Скандинавских стран, а рождественский квест станет связующим звеном между четырьмя локациями", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на фестивале можно будет сфотографироваться на фоне Финского национального театра в Хельсинки с персонажами сказок Туве Янссон — муми-троллями, смастерить елочные украшения. Будет на фестивале и площадка, посвященная сказочнику Гансу Христиану Андерсену.

Часть Нового Арбата займет маленькая Швеция, добавляется в сообщении. Здесь состоятся мастер-классы для взрослых гостей фестиваля, которым расскажут о хюгге (искусстве быть счастливым) и воспитании детей по-скандинавски.

На еще одной площадке гостей встретят поющие норвежские тролли. Здесь же разместится сноубордический парк, оснащенный необходимым оборудованием. Профессиональные инструкторы помогут познакомиться с этим видом спорта всем желающим.