Открыта горячая линия по вопросам детских товаров к Новому году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека традиционно в преддверии Нового года и зимних детских каникул проводится традиционная всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора совместно и центров гигиены и эпидемиологии по субъектам Российской Федерации проконсультируют граждан с 1 декабря по 20 декабря по телефонам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, а также в консультационных центрах для потребителей. Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

Ежегодно всероссийские горячие линии Роспотребнадзора принимают тысячи звонков от российских потребителей, специалисты консультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров три раза в год: к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.