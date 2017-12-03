В Грозном восстановили нарушенное примерно на час электроснабжение

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о временных перебоях энергоснабжения в Грозном в воскресенье вечером, подчеркнув, что на данный момент подача электричества полностью восстановлена.

"Без паники. В Грозном, действительно, были перебои с электричеством. Все службы работают", — написал он в воскресенье в своём канале в Telegram . Кадыров подчеркнул, что "в настоящее время подача электричества полностью восстановлена".

Позднее он уточнил, что "причиной послужило аварийное отключение подстанции "Грозный-330", находящейся на обслуживании Федеральной сетевой компании".

"Принятыми мерами электроснабжение восстановлено к 21:00. То есть электричества не было 58 минут. О происшествии поставлены в известность генеральный директор МРСК Юрий Зайцев и руководитель "Россети" Павел Ливинский", — указано в сообщении.

Кадыров добавил, что отключения света затронуло сам Грозный, а также горные и предгорные районы. После этого были даны распоряжения принять меры для обеспечения резервным питанием социальных объектов и восстановления электроснабжения. Точные причины аварийного отключения подстанции будут установлены утром, добавил Кадыров.