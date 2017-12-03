Московское метро работает в усиленном режиме из-за ухудшения погоды

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Московское метро переведено в усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Ранее в столичном метеобюро сообщали, что в понедельник в Москве ожидается сильный снегопад. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник температура снизится до минус трех градусов. Четвертого декабря в Москве ожидается снег, гололедица, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду.

"Службы московского метро переведены на усиленный режим. В часы пик в понедельник на маршруты выйдут 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к сложным погодным условиям.