Москалькова назвала защиту прав людей с инвалидностью актуальной проблемой

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что защита личных и социальных прав людей с ограниченными возможностями здоровья все еще остается актуальной проблемой.

"Приходится признать, что, несмотря на значительные достижения, защита личных и социальных прав людей с ограниченными возможностями здоровья все еще остается актуальной проблемой. Многое уже сделано, но нам есть, к чему стремиться", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного.

Москалькова добавила, что за первые девять месяцев 2017 года в ее аппарат поступило около 400 обращений по вопросам защиты прав инвалидов. Не менее актуальными темами являются условия пребывания в стационарных учреждениях, обеспечение техническими средствами реабилитации, установление пенсий и льгот, а также обжалование судебных решений.

По словам уполномоченного, важно привлечь внимание общественности к этим проблемам, так как людям с ограниченными возможностями необходимо доброжелательное отношение и поддержка в реализации планов.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества. В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов.

В России более 12,2 миллиона человек с инвалидностью, из них 636 тысяч детей-инвалидов. По данным Федеральной службы государственной статистики, на январь 2017 года в РФ инвалидность имеют 3,6 миллиона человек трудоспособного возраста и 8 миллионов человек старше трудоспособного возраста.

В 2011 году в России начала работу программа "Доступная среда", рассчитанная на пять лет. Ее целями стало формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В октябре 2015 года правительство РФ продлило программу на пять лет — до 2020 года.