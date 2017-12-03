Волонтеры получили почти полтора миллиарда рублей грантов в 2017 году

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Волонтерские проекты получили в 2017 году 1 миллиард 480 миллионов рублей в форме президентских грантов, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе открытия собрания членов Ассоциации волонтерских центров.

"В ходе (распределения — ред.) президентских грантов есть 12 направлений, по которым эти гранты присуждаются… Как такового волонтерского (направления — ред.) там нет, но волонтерские организации представили свои проекты во всех этих направлениях, или в большинстве. И… за две грантные кампании 2017 года волонтерские организации получили софинансирование от президента (РФ) на сумму 1 миллиард 480 миллионов рублей", — сказал Новиков.

При этом он добавил, что это самая большая доля, которую получили проекты, претендовавшие на президентские гранты.

Новиков также рассказал о двух задачах, которые ему кажутся главными с точки зрения государства в развитии волонтерского движения. "Первая задача — это помогать, вроде бы очевидная, и многое делается в последнее время для того, чтобы именно со стороны государства развивать волонтерское движение… А вторая задача… не мешать", — сказал начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Новиков пояснил, что вторая задача означает не бюрократизировать, не пытаться загнать движение в рамки, шаблоны, стандарты, управленческие матрицы. "Потому что волонтеры и добровольцы — это люди, которые… по зову души занимаются этой деятельностью", — отметил он.

Около сотни руководителей волонтерских центров из более чем 50 регионов страны встретились в Москве на собрании, чтобы подвести итоги уходящего года и обсудить планы развития добровольческого движения на 2018 год. Ассоциация была создана в 2014 году для сохранения наследия волонтерской программы "Сочи-2014".