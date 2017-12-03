Волонтеры получили почти полтора миллиарда рублей грантов в 2017 году

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Волонтерские проекты получили в 2017 году 1 миллиард 480 миллионов рублей в форме президентских грантов, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе открытия собрания членов Ассоциации волонтерских центров.
При этом он добавил, что это самая большая доля, которую получили проекты, претендовавшие на президентские гранты.
Новиков пояснил, что вторая задача означает не бюрократизировать, не пытаться загнать движение в рамки, шаблоны, стандарты, управленческие матрицы. "Потому что волонтеры и добровольцы — это люди, которые… по зову души занимаются этой деятельностью", — отметил он.
Около сотни руководителей волонтерских центров из более чем 50 регионов страны встретились в Москве на собрании, чтобы подвести итоги уходящего года и обсудить планы развития добровольческого движения на 2018 год. Ассоциация была создана в 2014 году для сохранения наследия волонтерской программы "Сочи-2014".