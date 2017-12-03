Медведев ждет от юристов адекватного ответа на угрозы киберпреступности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил юристов с их профессиональным праздником и отметил, что они должны адекватно ответить на современные угрозы киберпреступности и создавать стимулы для развития высокотехнологичного бизнеса, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства в воскресенье.

"Юристы обязаны адекватно ответить на современные угрозы киберпреступности. С одной стороны, вы должны создавать стимулы для развития высокотехнологичного бизнеса. А с другой – обеспечивать гарантии безопасности и предсказуемости отношений в цифровой сфере. В таких условиях юристу уже недостаточно быть узким специалистом. Нужно постоянно пополнять свои знания, обмениваться опытом с коллегами", — говорится в поздравлении.

Премьер-министр назвал профессию юриста очень ответственной и важной. По его словам, современное юридическое сообщество решает важнейшие задачи, которые с каждым годом только усложняются. Людям чаще требуется правовая защита, помощь профессионалов. От юристов зависит исполнение, соблюдение и совершенствование законодательства и укрепление правового государства.

Медведев пожелал представителям профессии крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.