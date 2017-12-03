Медведев ждет от юристов адекватного ответа на угрозы киберпреступности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил юристов с их профессиональным праздником и отметил, что они должны адекватно ответить на современные угрозы киберпреступности и создавать стимулы для развития высокотехнологичного бизнеса, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства в воскресенье.
Премьер-министр назвал профессию юриста очень ответственной и важной. По его словам, современное юридическое сообщество решает важнейшие задачи, которые с каждым годом только усложняются. Людям чаще требуется правовая защита, помощь профессионалов. От юристов зависит исполнение, соблюдение и совершенствование законодательства и укрепление правового государства.
Медведев пожелал представителям профессии крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.