Родные погибших при крушении самолета в Хабаровском крае получили выплаты

ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе самолета в поселке Нелькан Хабаровского края на сегодняшний день получили все положенные выплаты, сообщается в воскресенье на сайте ГУМЧС по региону.
"Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение "О выделении денежных средств" на выплаты единовременных пособий членам семей погибших… По состоянию на 3 декабря 2017 года родственникам выплачено 6,4 миллиона рублей, что составляет 100% от выделенной суммы", — сообщается на сайте.
Отмечается, что также краевой бюджет выделил 480 тысяч рублей на организацию захоронения погибших.
Их похороны прошли 18 ноября.