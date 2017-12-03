Родные погибших при крушении самолета в Хабаровском крае получили выплаты

ХАБАРОВСК, 3 дек — РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе самолета в поселке Нелькан Хабаровского края на сегодняшний день получили все положенные выплаты, сообщается в воскресенье на сайте ГУМЧС по региону.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение "О выделении денежных средств" на выплаты единовременных пособий членам семей погибших… По состоянию на 3 декабря 2017 года родственникам выплачено 6,4 миллиона рублей, что составляет 100% от выделенной суммы", — сообщается на сайте.

Отмечается, что также краевой бюджет выделил 480 тысяч рублей на организацию захоронения погибших.

Их похороны прошли 18 ноября.