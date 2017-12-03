МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров надеется на принятие закона о волонтерстве до конца года, но допускает возможность его вступления в силу и в начале следующего года, заявил сопредседатель совета ассоциации Артем Метелев в ходе собрания членов организации, которое стартовало в воскресенье в Москве.

"Вроде бы мы практически на финальном этапе, потому что документ (законопроект о волонтерстве — ред.), который разработан при участии экспертов Ассоциации волонтерских центров, прошел все согласования и сейчас внесен в Госдуму. Мы очень надеемся на его принятие до конца этого года или, может быть, в начале следующего года", — сказал Метелев.

При этом он выразил уверенность, что это будет сделано. Метелев добавил, что попытки принять данный отраслевой закон предпринимались шесть лет.

"Есть, действительно, большая потребность в урегулировании, в том чтобы установить порядок в этой отрасли, обозначить права, ответственность волонтеров и всех сторон, которые работают с ними", — отметил сопредседатель совета ассоциации.