Роскомнадзор предложил особый режим обработки пользовательских данных

УЧЖЭНЬ (Китай), 3 дек – РИА Новости. Россия считает, что требуется не только установление особого правового режима обработки и трансграничной передачи больших пользовательских данных, но и необходимо весь рынок услуг, связанный с обработкой персональной информации.

Глава Роскомнадзора, выступая на Всемирной конференции по интернету предупредил о потенциальных угрозах, которые могут возникнуть в связи с недостаточным регулированием персональных данных, которые накоплены в сети.

"Личная информация превращается из персональных в большие пользовательские данные. Сегодня, накопленный в киберсреде массив сведений, позволяет знать о человеке практически все – его вкусы, его взгляды, привычки, его предпочтения и так далее. Это дает возможность не только предсказывать поведение людей, но и влиять на них. Возникает вопрос: что делать для того, чтобы вся эта информация использовалась для человека и государства, и не использовалась против. Поиск ответа на этот вопрос – насущная задача. Ведь большие пользовательские данные – это топливо экономических процессов цифрового уклада", — сказал Жаров.

При этом он подчеркнул, что в "процессе выработки и принятия решении на межнациональном и межгосударственном уровне крайне важно обеспечить баланс государственных интересов, прав граждан и интересов бизнес-сообщества.

"Чрезмерное регулирование сократит возможности для экономического роста, а недостаток регулирования может привести к игнорированию интересов отдельных стран, сведения о гражданах которых аккумулируются и используются, требуются не только установление особого парового режима обработки и трансграничной передачи больших пользовательских данных, встает вопрос регулирования рынка услуг, связанных с оборотом личностных идентификаторов их производных", — сказал глава Роскомнадзора.

Он выразил уверенность в том, что как и в случае с регулированием инфраструктуры интернета, универсальные правила поведения в информационном пространстве должны вырабатываться не только на национальном, но и на международном уровне. "Только так мы сможем достигнуть превращения глобальных сетей в безопасное, комфортное для существования и развития личности и экономики пространство", — заключил он.