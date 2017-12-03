На форуме в Петербурге обсудят развитие арктических регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Готовность арктических регионов к запуску и развитию опорных зон обсудят участники VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который пройдет в Санкт-Петербурге 4-6 декабря.
От проблем моногородов до перспектив туризма
"В рамках (международного форума "Арктика: настоящее и будущее" — ред.) планируется обсудить готовность арктических регионов к запуску и функционированию опорных зон, а также координацию деятельности федеральных и региональных органов власти в этом процессе", — сообщают организаторы.
В частности, пройдут презентации проектов Кольской, Архангельской, Ненецкой, Ямало-Ненецкой, Воркутинской, Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зон. Также участники форума рассмотрят перспективы создания подобной зоны в Карелии.
Кроме того, как уточняет комитет по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга, в повестку дня арктического форума, который входит в число крупнейших деловых мероприятий России, войдут вопросы развития моногородов, промышленной кооперация и современных системы связи, сохранения экологии и развитие экологического туризма в Арктике. "Также будут обсуждаться механизмы повышения качества жизни в арктическом регионе, развитие арктической науки и образования, внедрение новейших технологий и перспективы развития международного сотрудничества", — отмечает ведомство.
Инициативы форума войдут в общественную резолюцию
По информации городского комитета по печати, предложения и инициативы форума будут включены в итоговую общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны РФ, которая направляется в Госкомиссию по вопросам развития Арктики, профильные министерства и ведомства, а также всем заинтересованным структурам.
"В поддержку повестки форума традиционно будет развернута выставка. Арктические регионы, крупные госкорпорации и частные компании представят свои технологические решения развития Арктической зоны РФ. Тему культурного и исторического наследия Арктики поддержат экспонаты самобытной культуры малых народов Крайнего Севера и Дальнего Востока", — отмечают власти Петербурга.
Организатором форума выступает МОО "Ассоциация полярников", возглавляемая специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером VII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.