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На форуме в Петербурге обсудят развитие арктических регионов

12:1903.12.2017
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© РИА Новости / Илья ТиминАрктика. Архивное фотоАрктика. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Готовность арктических регионов к запуску и развитию опорных зон обсудят участники VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который пройдет в Санкт-Петербурге 4-6 декабря.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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В 2017 году правительство РФ приняло новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны России. Также в разработке находится проект федерального закона "Об опорных зонах развития в Арктической зоне РФ". Предполагается, что основным механизмом развития арктического региона станут опорные зоны, которые предусматривают развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.

"В рамках (международного форума "Арктика: настоящее и будущее" — ред.) планируется обсудить готовность арктических регионов к запуску и функционированию опорных зон, а также координацию деятельности федеральных и региональных органов власти в этом процессе", — сообщают организаторы.

В частности, пройдут презентации проектов Кольской, Архангельской, Ненецкой, Ямало-Ненецкой, Воркутинской, Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зон. Также участники форума рассмотрят перспективы создания подобной зоны в Карелии.

Кроме того, как уточняет комитет по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга, в повестку дня арктического форума, который входит в число крупнейших деловых мероприятий России, войдут вопросы развития моногородов, промышленной кооперация и современных системы связи, сохранения экологии и развитие экологического туризма в Арктике. "Также будут обсуждаться механизмы повышения качества жизни в арктическом регионе, развитие арктической науки и образования, внедрение новейших технологий и перспективы развития международного сотрудничества", — отмечает ведомство.

Инициативы форума войдут в общественную резолюцию

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работу международного форума "Арктика: настоящее и будущее" 4 и 5 декабря откроют пленарные заседания, где будут определены задачи и целевые ориентиры для тематических дискуссий. Всего двухдневная деловая программа форума включает более 30 дискуссионных и специальных мероприятий. В их числе, в частности, рабочая сессия по проблемам кадрового обеспечения Арктического региона, куда пока не всегда готовы приезжать специалисты, получившие профильное образование в различных субъектах Федерации. В этой связи необходимо "системное формирование условий для повышения качества образования и востребованности выпускников, расширения целевой подготовки кадров, внедрение механизмов практического обучения с привлечением специалистов профильных арктических предприятий", говорится в материалах на сайте форума.

По информации городского комитета по печати, предложения и инициативы форума будут включены в итоговую общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны РФ, которая направляется в Госкомиссию по вопросам развития Арктики, профильные министерства и ведомства, а также всем заинтересованным структурам.

"В поддержку повестки форума традиционно будет развернута выставка. Арктические регионы, крупные госкорпорации и частные компании представят свои технологические решения развития Арктической зоны РФ. Тему культурного и исторического наследия Арктики поддержат экспонаты самобытной культуры малых народов Крайнего Севера и Дальнего Востока", — отмечают власти Петербурга.

Организатором форума выступает МОО "Ассоциация полярников", возглавляемая специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуром Чилингаровым.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером VII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

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