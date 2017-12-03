На адреналине. Какая опасность скрывается за стенами квест-комнат

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Тревожные звуки, окровавленные пилы и расхаживающие по пятам зомби — все это и не только поджидает любителей адреналина в квест-румах. Индустрия стремительно набирает популярность в России — стильно, модно, молодежно. Однако есть и обратная сторона медали: в квест-комнатах можно не только пощекотать нервы, но и получить травму — как физическую, так и душевную.

"Земля ушла из-под ног"

В конце октября Василий Королев с друзьями проходили хоррор-квест. В разгар вечеринки под ними затрещал и провалился пол. На долю секунды участники подумали, что это по сценарию и сейчас они упадут на матрас. Но компания провалилась на кухню столовой, где перепуганные повара кричали и размахивали руками.

Молодые люди получили ушибы и травмы, больше всех досталось Королеву — у него была сломана рука, не обошлось без хирургического вмешательства. Теперь москвич называет себя "андроидом с винтами в суставах". Никто из организаторов даже не извинился перед ним, о возмещении ущерба не идет и речи.

"Это был мой первый поход в квест-комнату. И последний. Атмосфера мне сразу не понравилась, одни развалины. Но я не придал этому значения. А зря. Прошел месяц после инцидента, никто не вышел на связь со мной, кроме адвоката организатора. Будем судиться", — заявляет Королев.

Квест здорового человека и психа

Первая квест-комната появилась в Москве в 2013 году — от создателей настольной игры "Имаджинариум". Проект "Клаустрофобия" был сделан по лекалам игры в Будапеште. За последние пять лет квест-комнаты открылись в разных городах России, общее количество перевалило уже за несколько тысяч.

Есть два типа квестов. Первый называется escape (с английского — "бегство"). Это классическая игра: команда попадает, к примеру, на пиратский корабль, в египетскую гробницу, на подводную лодку и разгадывает красиво вписанные в сюжет загадки. Такие квесты зачастую выбирают для тимбилдинга ("командостроительство" — для работников предприятий, чтобы сплотить корпоративный дух. — Прим. ред.). Кроме того, многие отмечают дни рождения, участвуя с компанией друзей в квесте. Стрессовые ситуации на этих играх исключены.

Но есть другой вид квестов — "перформанс", в нем задействованы актеры. Это, как правило, "ужастики": игроки имеют дело с потусторонними силами или маньяками.

Подобные квесты — целые театрализованные шоу, где можно почувствовать себя героем страшного, но в то же время красивого фильма. Именно в таких играх с актерами и происходят все неприятные инциденты.

Москвич Григорий Надток за два с половиной года прошел две сотни квестов. Не для того, чтобы расшатать психику, а чтобы предупреждать людей о тех играх, которые нужно обходить стороной. Этим же занимаются крупные агрегаторы, у них есть список всех квестов-румов России. В нынешнем году появилась Ассоциация квестов, которая также помогает выделить хорошие проекты из огромного количества адреналиновых игр, представленных на рынке.

Надток объясняет, почему квест-комнаты в глазах многих выглядят как "игры со смертью": "В последнее время у постоянных участников, которые ходят на "перфомансы", все чаще появляется желание попробовать что-то погорячее. Как говорится, спрос рождает предложение. Так, на "ужастиках" могут возникать ситуации, абсолютно дикие для неподготовленного человека, но совершенно привычные для опытного участника квестового мира".

Для создания качественной игры, по словам Григория, нужно много денег. Надо придумать концепцию квеста, загадки, вписать в сюжет актеров, найти локацию. У любого проекта есть команда создателей — инженеры, строители, экономисты, рекламщики. Всем нужно платить. "Уходит сумма в несколько миллионов рублей", — подсчитывает эксперт по квестам.

"Рынок таких услуг достаточно новый, некоторые "бизнесмены" готовы арендовать какую-нибудь заброшенную локацию, поставить несколько стульев и запустить людей", — считает Надток.

"Сказал не трогать, а они не слушаются"

История Василия Королева — не единственный несчастный случай во время прохождения квеста. В январе 2017-го актер в образе маньяка отрубил топором часть уха участнику, когда тот прислонился к двери и слушал, что происходит в другой комнате. Год назад в Саратове актер настолько вжился в роль, что случайно ножом поцарапал подростку живот. Когда мать вечером увидела травму, сын объяснил, что "его порезали ножом на квесте". Тогда все квест-румы города закрыли на неделю — для проверки.

С начала года управление Роспотребнадзора по Москве получило 11 жалоб от граждан на организаторов квестов. Правда, большая часть — на шум. Кроме того, ведомство возбудило два административных дела по материалам СМИ — о получении травм участниками игр.

С учетом того, что в столице сотни квест-комнат и что через них ежедневно проходят тысячи человек, две жалобы — не так много.

Один из операторов "комнаты ужасов", пожелавший не называть свое имя, рассказал РИА Новости, что в действительности травмы на таких играх нередки. Однако это предусмотрено правилами, которые подписывает участник. Более того, практически все травмы, по словам оператора, связаны с нарушением техники безопасности и нежеланием людей слушать оператора и актеров.

"Говоришь участникам, что какие-то предметы трогать нельзя, так они будут в первую очередь трогать именно их! — жалуется оператор квеста. — В одном помещении стоял цветок, логической нагрузки не нес. Мы просили его не трогать, но каждая команда обязательно начинала копаться в земле, доставать палку, на которой цветок держится, и другими способами "истязать" бедное растение. В этот момент в операторской раздаются крики отчаяния ведущего. Но повышать голос на игроков нельзя ни при каких обстоятельствах. Оператор может только сказать: "Команда, растение вам не поможет!" А что еще делать?"

Но всегда ли в своих травмах виноваты гости, ослушавшиеся работников проекта? Григорий Надток уточняет, что иногда перед началом администратор не знакомит участников с правилами, а молча запускает в комнату. В таких случаях нужно разворачиваться и уходить.

"С актерами расплачиваться лучше после игры, по крайней мере, не нужно отдавать авансом всю сумму. Если первое появление актера вам кажется странным, неадекватным, если он начинает делать какие-то непонятные вещи или позволяет себе лишнее, об этом сразу нужно сказать в камеру. Если реакции от организаторов не последует, лучше остановить игру, выйти и не оплачивать ничего", — инструктирует он.

Помимо этого, стоит проследить, чтобы организаторы не удалили видео с камер наблюдения — оно может стать одним из доказательств. Если случилась беда, надо вызывать скорую и полицию на адрес квест-рума. Иначе потом козыри будут в руках у организаторов.

Сходил на квест и стал заикой

Есть и другие нюансы. На хоррор-квесте люди попадают в экстремальную ситуацию, нормально на нее отреагирует только здоровый человек. Поэтому к игре нельзя допускать участников с астмой, клаустрофобией, заболеваниями сердца. Люди в состоянии алкогольного опьянения также не могут принимать участие в квесте.

Психиатр Александр Пятницкий указывает, что договор об отказе от претензий, снимающий с организаторов ответственность, не учитывает психические особенности каждого посетителя. Он рассказывает, что в последние годы многие его пациенты жалуются на ночные кошмары и панические атаки именно после прохождения чересчур страшного квеста.

"Есть такой диагноз — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У кого-то ПТСР возникает после боевых действий, а кому-то достаточно испугаться в такой комнате, — говорит Пятницкий. — Неразумно приставлять к каждому проекту штатного психиатра, поэтому организаторы обязаны предупреждать, что игра противопоказана людям с шалящими нервами".

Человек с устойчивой психикой, любящий ходить по квестам, по словам специалиста, подсаживается на адреналиновую зависимость, которая не сильно отличается от любой другой зависимости.

"С каждым прохождением подобного испытания повышается порог чувствительности — человеку требуется все больше изощренных ужасов, чтобы получить удовольствие. Поэтому мода на квесты совершенно точно не пройдет, а будет модифицироваться, появятся технические и графические новшества", — объясняет психолог.

Запретить или узаконить

Отрасль, где люди подвержены риску, нуждается в регулировании, уверены законотворцы. Сегодня индустрия квестов не имеет четкого свода правил и нормативов. Организаторы руководствуются общими нормами по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности, платят налоги по упрощенной системе. По сути, в плане организации квест-румы почти ничем не отличаются от мелкого продуктового магазина.

Депутаты Мосгордумы в начале ноября обсуждали вопрос изменений в законодательстве, но к единому мнению не пришли. В развивающейся индустрии все слишком быстро меняется, игры постоянно эволюционируют. Поэтому задумываться о безопасности должны в первую очередь сами любители адреналина.