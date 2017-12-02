Пучков представил Путину проекты стратегического планирования развития МЧС

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков в ходе совещания Совета безопасности страны представил президенту России Владимиру Путину два документа стратегического планирования развития МЧС России до 2030 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Министр спасательного ведомства представил проекты двух Указов: "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года", — говорится в сообщении.

Первый указ разработан в целях устойчивого социально-экономического развития страны за счет снижения рисков и угроз различного характера, а также создания условий для безопасной жизнедеятельности людей.

"Принимаемые меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций позволили за прошедшие пять лет минимизировать ущерб и в короткие сроки ликвидировать более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасти при них свыше 1,5 миллионов человек", — сказал Пучков.

Принятие проекта позволит создать условия для своевременного предупреждения ЧС, а также расширить возможности комплексной системы мониторинга и прогнозирования. Кроме того, предусмотрено внедрение новых механизмов управления рисками ЧС и снижения размеров ущерба от катастроф.

"Итогом реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций станет обеспечение национальной безопасности страны за счет снижения количества чрезвычайных ситуаций на 6-8% и экономического ущерба от них на 8-10%", — подчеркнул Пучков.