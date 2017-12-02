Пучков представил Путину проекты стратегического планирования развития МЧС

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков в ходе совещания Совета безопасности страны представил президенту России Владимиру Путину два документа стратегического планирования развития МЧС России до 2030 года, сообщается на официальном сайте ведомства.
Первый указ разработан в целях устойчивого социально-экономического развития страны за счет снижения рисков и угроз различного характера, а также создания условий для безопасной жизнедеятельности людей.
"Принимаемые меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций позволили за прошедшие пять лет минимизировать ущерб и в короткие сроки ликвидировать более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасти при них свыше 1,5 миллионов человек", — сказал Пучков.
"Итогом реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций станет обеспечение национальной безопасности страны за счет снижения количества чрезвычайных ситуаций на 6-8% и экономического ущерба от них на 8-10%", — подчеркнул Пучков.