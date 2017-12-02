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На Ольхоне начали проектирование одного из участков дороги

11:4102.12.2017
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© РИА Новости / Нина КремницерГрейдер на дороге в Хужир на острове Ольхон. Архивное фотоГрейдер на дороге в Хужир на острове Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Кремницер

ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон, с просьбой о строительстве которой жители обратились к президенту РФ во время прямой линии, находится в состоянии проектирования, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.

Остров Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
Депутат Госдумы рассчитал стоимость дороги на Ольхоне
Ранее сообщалось, что жители острова Ольхон во время прямой линии с президентом РФ в июне обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос о строительстве асфальтированной дороги до поселка Хужир. Проблема заключалась в том, что остров входит в природоохранную зону, где запрещено вести строительные работы. После поручения президента правительство Иркутской области рассчитало стоимость проекта реконструкции дороги, общая протяженность которой более 35 км. По предварительным подсчетам, она составляет 2,2 млрд рублей.

"По результатам аукциона 1 декабря 2017 года заключен государственный контракт с ООО "Горизонт". Начало производства работ — с даты заключения контракта, окончание — 1 декабря 2018 года. Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более 3 млн рублей", говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон
Данному подрядчику, как отмечается в сообщении, предстоит разработать проект капитального ремонта участка протяженностью 5,6 км с учетом расположения объекта в особой экологической зоне.

"До 10 декабря определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции", — пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Ольхон – самый большой остров озера Байкал. Его протяженность 73,5 км, ширина – 15 км. Население – около 1,7 тысячи человек. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк. За летний сезон остров посещают порядка 300 тысяч туристов.

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