На Ольхоне начали проектирование одного из участков дороги

ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон, с просьбой о строительстве которой жители обратились к президенту РФ во время прямой линии, находится в состоянии проектирования, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.
"По результатам аукциона 1 декабря 2017 года заключен государственный контракт с ООО "Горизонт". Начало производства работ — с даты заключения контракта, окончание — 1 декабря 2018 года. Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более 3 млн рублей", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"До 10 декабря определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции", — пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.
Ольхон – самый большой остров озера Байкал. Его протяженность 73,5 км, ширина – 15 км. Население – около 1,7 тысячи человек. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк. За летний сезон остров посещают порядка 300 тысяч туристов.