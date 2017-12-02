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Крымские власти объяснили проблему очередей в детсадах

11:0202.12.2017
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду. Архивное фотоРебенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Проблема очередей в детские сады Крыма связана в том числе с новыми демографическими вызовами в регионе, такими как внутренняя миграция и рождаемость, сообщил глава комитета крымского парламента по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Иван Коваленко
© Их личного архива Ивана Коваленко
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Ранее вице-премьер правительства РФ по социальной политике Ольга Голодец заявила, что проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет остается в семи регионах России. На первом месте находится Крым, где очередь продолжает оставаться большой — 12,3 тысячи детей.

Вице-премьер сообщила, что специальная программа для таких регионов уже сформирована. В ближайшие три года, по ее словам, эти субъекты федерации должны завершить эту программу.

Бобков подчеркнул, что в России около семи лет назад начали работать крупные, финансово емкие программы, направленные на ликвидацию очередности в детские сады, к которым Крым, по объективным причинам, присоединился значительно позже.

"Очень серьезным подспорьем для нас является федеральная целевая программа развития полуострова, которая на более чем треть заполнена именно детскими садами. Но с учетом того, что дошкольная сеть очень сильно пострадала в украинский период, исключительно мерами ФЦП решить этот вопрос не удается. Причина этому вполне логична: новые демографические вызовы, с которыми столкнулся Крым, внесли свои коррективы", — сказал РИА Новости Бобков.

К примеру, по его словам, на начало 2015 года Керчь не испытывала серьезной потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях – очередь была практически нулевая.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"На сегодня, введя несколько новых детских садов, мы получили рост очередности, потому что есть процессы привлечения новых жителей – внутренней миграции, рождаемости и так далее", — подчеркнул Бобков.

Подобная ситуация, по его словам, также актуальна и для других регионов полуострова, особенно для Симферополя.

Глава комитета отметил, что для решения вопроса с очередями нужен качественный рывок. Для этих целей Крым получит в следующем году целевую субвенцию в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство сети модульных детских садов.

"Если у нас получится не только получить средства, но качественно и грамотно их освоить, то тогда совместно с реализацией параллельно федеральной целевой программы мы имеем все возможности в течение ближайших двух лет этот вопрос закрыть", — сказал Бобков.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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