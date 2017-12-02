В России предложили учредить Чрезвычайную демографическую комиссию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Институт демографии, миграции и регионального развития предложил создать в Россию Чрезвычайную демографическую комиссию (ЧДК), сообщает RT.

По словам автора инициативы, председателя наблюдательного совета организации Владимира Крупнова, в стране сложилась "чрезвычайная ситуация" в демографии. В письме, направленном президенту России Путину, приводится статистика: за январь-октябрь 2017 года число новорожденных снизилось на 170 тысяч человек, в целом убыль населения за этот период составила 115 тысяч.

"Сегодня главная проблема страны — в демографии — и сегодня необходима ЧДК. Прошу вас быть председателем ЧДК", — говорится в обращении.

Крупнов предлагает решать демографические проблемы с помощью создания рабочих мест, предоставления жилья и выплаты денежных пособий.

Например, в качестве таких мер могут рассматриваться ежемесячная выплата "материнских пособий" — от 100 тысяч рублей — семьям с четырьмя и более детьми и выделение "комфортного дома" с 50-100 сотками земли.

В ноябре Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей. В частности, президент предложил продлить до конца 2021 года программу выплаты маткапитала, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января будет установлена адресная ежемесячная выплата при рождении первенца.