Победитель Евровидения поддержал участницу проекта "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победитель "Евровидения-2009" в Москве Александр Рыбак побывал на съемочной площадке конкурса "Ты супер! Танцы".

Певец приехал поддержать шестнадцатилетнюю участницу проекта Алину Гревцеву из Орловской области. Рыбак подарил девушке браслет и отметил, что подарок сияет так же ярко, как юная танцовщица на сцене.

© Фото : Пресс-служба НТВ Участница конкурса "Ты супер! Танцы" Алина Гревцева © Фото : Пресс-служба НТВ Участница конкурса "Ты супер! Танцы" Алина Гревцева

Кроме того, певец исполнил для Алины свою самую знаменитую песню — Fairytale. Эта композиция принесла Александру Рыбаку победу на Евровидении, возможно, она станет талисманом и для участницы проекта "Ты супер! Танцы".

"Алина — сильная девушка с не менее сильным талантом! Главное пожелание для нее и всех ребят — каждый день работать над своими способностями", — сказал гость проекта.

Увидеть танцевальные номера конкурсантов и узнать, кто же станет полуфиналистом проекта, зрители смогут 2 декабря в 20:00 мск на телеканале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.