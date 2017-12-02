В Минприроды сообщили о планах поднять со дна Волги затонувшие суда

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Затонувшие суда, представляющие экологическую опасность, в ближайшие годы будут подняты со дна Волги в рамках приоритетного проекта "Оздоровление Волги", сообщил РИА Новости директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

"Второй блок проекта связан с обнаружением на дне Волги мусора, затонувшего имущества, в том числе судов и кораблей с их последующим извлечением. Экологически опасные суда мы обязаны убрать со дна Волги", — сказал Кириллов.

По его словам, в 2018 году нужно будет обнаружить суда и определить целесообразность их извлечения из реки вместе с Федеральным агентством морского и речного транспорта. При этом подъём затонувших судов является непростой и затратной работой. Кроме того, есть сложности с возможными собственниками затонувших судов.

"Не все суда представляют опасность. Подлежат утилизации только те, которые мешают судовому ходу и представляют экологическую опасность. Например, если в них осталось топливо или нефтепродукты на борту", — объяснил представитель Минприроды.

Кроме подъёма судов отдельный блок проекта "Оздоровление Волги" связан с обустройством Нижней Волги с точки зрения повышения её водообеспечения.

"Он направлен на экологическую ситуацию в Волго-Ахтубинской пойме и западных подстепных ильменях. Этому региону уделяется особое внимание с 2012 года в рамках федеральной целевой программы "Вода России", — добавил представитель Минприроды.

Как сообщал ранее Кириллов РИА Новости, финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов из федерального бюджета.

Проект "Оздоровление Волги", разработанный Минприроды по поручению президента Владимира Путина, предполагает улучшение качества жизни 60 миллионов граждан России, сокращение отведения загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, сохранение биоразнообразия и сбережение системы Волго-Ахтубинской поймы и устья Волги.