Ума, Акулина, Глафира: как приморцы называли своих детей в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости, Надежда Егорова. Жители Приморья в 2017 году чаще всего называли новорожденных мальчиков Артемом, как и во многих других городах России, а девочек – Софией. У младенцев, родившихся в этом году, встречаются и редкие имена: Ума, Клеопатра, Акулина, Глафира, Дирдона, Лукьян, Фрол и Эмир.

Как рассказал РИА Новости представитель департамента ЗАГС Приморского края, с начала года в регионе зарегистрировали 17 770 новорожденных.

"Самым популярным именем для мальчиков стало Артем. В 2017 году это имя присвоено 622 малышам. На втором и третьем местах Александр – 394 малыша, Максим – 369 ребенка. Самые популярные имена девочек, как и в 2016 году – София, так девочек назвали 469 раз, Виктория – 365, Анастасия — 354. Увеличилось количество девочек, названных Алисой, такое имя давали 342 раза, Арина – 246, Милана — 222, Ева – 200", — сказал собеседник агентства.

Имена Артем и София являются одними из самых популярных для новорожденных во многих регионах страны.

Самыми редкими именами этого года для мальчиков, по словам представителя ЗАГСа, стали Лукьян, Фрол, Мирон, Феликс и Кузьма. Для девочек – Глафира, Акулина, Дирдона, Клеопатра и Ума.

Юсуфбек и два Яна

Ситуация с детскими именами во Владивостоке в целом схожа с общекраевой. Здесь также лидирует имя Артем.

В Первореченском отделе ЗАГС Владивостока РИА Новости рассказали, что вторым по популярности именем стало Дмитрий, далее Александр и Максим. Девочек чаще всего называли Алиса, София, Анастасия и Виктория.

"Самые редкие имена у нас – Ян, Юлиана, Ювита", — сказал собеседник агентства.

Еще один Ян в этом году зарегистрирован в Первореченском ЗАГСе Владивостока. Также малыши получали там редкие имена Эрик, Эмир, Ясмина, Ярослава, Юстина, Юна и Юсуфбек. Причем последний, как рассказали в ЗАГСе – русской национальности.

"Самыми популярными именами стали Артем, Михаил и Александр, София, Анастасия, Елизавета и Алиса", — рассказал специалист.

Он отметил, что сегодня основной возраст родителей, у которых появился новорожденный – от 21 до 30 лет, близки к ним по этому показателю родители 31-40 лет. А вот пары 18-20 лет сегодня заводят ребенка очень редко – в этом году зафиксировано всего 37 таких случаев. Кроме того, 22 ребенка родили женщины старше 41 года.