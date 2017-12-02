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Общество

Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 ответила Ирану на просьбу быть менее сексуальной

02:4302.12.2017
(обновлено: 02:49 02.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфТелеведущая Мария Командная во время репетиции жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фотоТелеведущая Мария Командная во время репетиции жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская телеведущая Мария Командная ответила на просьбу иранских поклонников футбола "не одеваться слишком сексуально" на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. Сообщение журналистка опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

"Иран, ты счастлив?" — написала Командная.

Ранее стало известно, что иранский государственный канал IRIB будет вынужден прервать трансляцию, если на видео окажется "недостаточно одетая" женщина. В связи с этим тысячи жителей страны обратились к журналистке с просьбой надеть такой наряд, который не приведет к прекращению трансляции. Командная пообещала "одеться прилично" и на самой церемонии была в черном костюме с неглубоким декольте и открытыми плечами.

В пятницу в Москве прошла жеребьевка, по итогам которой российские футболисты оказались в группе А с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Церемония жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПосол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПеред началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.Выступление ансамбля народного танца Игоря Моисеева на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Перед началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТакже на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Также на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПеред началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.Президент РФ Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино на финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Перед началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТакже зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Также зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаграду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.Ведущий церемонии шоумен и актер Иван Ургант, немецкий футболист Мирослав Клозе, певица Алсу (слева направо) с кубком чемпионата на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Награду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.Ассистент жеребьевки Никита Симонян на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.Ассистент жеребьевки бразильский футболист Кафу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИтальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.Ассистент жеребьевки итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.Тренеры футбольных сборных после официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо) на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПеред началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Перед началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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6442092
Они там вообще мозгами тронулись? XXI век на дворе, а всё средневековьем мыслят.
03:31
02.12.2017
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