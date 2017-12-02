Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 ответила Ирану на просьбу быть менее сексуальной

Телеведущая Мария Командная во время репетиции жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

Телеведущая Мария Командная во время репетиции жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская телеведущая Мария Командная ответила на просьбу иранских поклонников футбола "не одеваться слишком сексуально" на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. Сообщение журналистка опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

"Иран, ты счастлив?" — написала Командная.

Iran, are you happy? ☺️ — Мария Командная (@komandnaya) 1 декабря 2017 г.

Ранее стало известно, что иранский государственный канал IRIB будет вынужден прервать трансляцию, если на видео окажется "недостаточно одетая" женщина. В связи с этим тысячи жителей страны обратились к журналистке с просьбой надеть такой наряд, который не приведет к прекращению трансляции. Командная пообещала "одеться прилично" и на самой церемонии была в черном костюме с неглубоким декольте и открытыми плечами.

В пятницу в Москве прошла жеребьевка, по итогам которой российские футболисты оказались в группе А с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.