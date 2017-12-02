Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 ответила Ирану на просьбу быть менее сексуальной

02:4302.12.2017
(обновлено: 02:49 02.12.2017)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская телеведущая Мария Командная ответила на просьбу иранских поклонников футбола "не одеваться слишком сексуально" на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. Сообщение журналистка опубликовала в своем микроблоге в Twitter.
"Иран, ты счастлив?" — написала Командная.
Ранее стало известно, что иранский государственный канал IRIB будет вынужден прервать трансляцию, если на видео окажется "недостаточно одетая" женщина. В связи с этим тысячи жителей страны обратились к журналистке с просьбой надеть такой наряд, который не приведет к прекращению трансляции. Командная пообещала "одеться прилично" и на самой церемонии была в черном костюме с неглубоким декольте и открытыми плечами.
В пятницу в Москве прошла жеребьевка, по итогам которой российские футболисты оказались в группе А с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
Перед началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
Также на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
Перед началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
На мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
Также зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.
Награду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
На жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
В церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
Россия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
На мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
Перед началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.