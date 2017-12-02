Театральное шоу под залпы салютов: в Москве открылся главный каток

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ксения Густова. Грандиозное открытие катка прошло на ВДНХ – испанские акробаты поразили воздушными танцами на высоте 40 метров, а потом был большой салют над фонтаном "Дружбы народов".
Чудо на льду
Хотя каток начал принимать первых посетителей уже в 17.00, официальная церемония открытия была назначена на 20.30.
Главное внимание к себе приковали акробаты испанского коллектива Grupo Puja. На высоте почти 40 метров, подвешенные на кране, они исполняли театральные элементы, паря в воздухе. Публика сопровождала каждый трюк громкими аплодисментами и криками "Браво".
"Это визуальное представление, от которого люди точно получат максимум адреналина и смогут сделать прекрасные фотографии. Впервые мы выступаем, когда идет снег, впервые мы выступаем в Москве зимой. Мы уже бывали здесь раньше, но сейчас всё для нас в новинку", — рассказал журналистам режиссер шоу Лусиано Тревиани.
Своими впечатлениями от увиденного с РИА Новости поделилась одна из посетительниц катка: больше всего ее впечатлило, когда в небо поднялись на одном тросе сразу трое акробатов.
Нет плохой погоды
Уже с вечера четверга синоптики предупреждали москвичей о грядущей непогоде – обещали мокрый снег. Но именно он создавал сказочную предновогоднюю атмосферу. При этом слякотная погода словно обошла стороной сам каток – его засыпало снегом, но это не испортило качества льда, ведь внутри проложены трубки с охлаждающей жидкостью.
"Чтобы каток было комфортно использовать такому количеству людей, которые приходят на ВДНХ, нужно, чтобы толщина льда была не менее 25 сантиметров, а в идеале 30. Готовя каток к открытию, мы тщательно намораживали лед, и каждый технический перерыв, каждый технический день мы готовим лед к открытию. Мы считаем, что это лучший лед в городе", — рассказала представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.
В этом году главной темой стала "Зима твоих достижений", и поэтому территорию катка украсили световыми инсталляциями, посвященными спорту.
Световое завершение
Среди посетителей, которые решили первыми опробовать главный каток, были не только молодые ребята и родители с детьми (причем для юных фигуристов и конькобежцев открыли отдельный небольшой каток), но и молодожены — невеста в свадебном платье под руку с женихом кружили на льду.
Кульминацией открытия стал красочный фейерверк – под его залпы завершили свое выступление испанские акробаты, поразившие зрителей своими эффектными трюками.
Каток будет работать с 11.00 до 23.00 в будние дни и с 10.00 до 23.00 в выходные и праздничные дни. Понедельник – технический день. Билет на каток взрослому обойдется в 300-600 рублей, цена на детский начинается от 150 рублей.