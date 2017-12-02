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Общество

Театральное шоу под залпы салютов: в Москве открылся главный каток

00:1602.12.2017
(обновлено: 00:35 02.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время праздничного открытия третьего сезона катка ВДНХ в Москве. Архивное фотоВо время праздничного открытия третьего сезона катка ВДНХ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ксения Густова. Грандиозное открытие катка прошло на ВДНХ – испанские акробаты поразили воздушными танцами на высоте 40 метров, а потом был большой салют над фонтаном "Дружбы народов".

Открытие Стереокатка в Парке Горького. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Парке Горького открылся стереокаток
Главный каток страны открывается для посетителей уже в четвертый раз, а в 2016 году его признали самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием в более чем 20 тысяч квадратных метров.

Чудо на льду

Хотя каток начал принимать первых посетителей уже в 17.00, официальная церемония открытия была назначена на 20.30.

Главное внимание к себе приковали акробаты испанского коллектива Grupo Puja. На высоте почти 40 метров, подвешенные на кране, они исполняли театральные элементы, паря в воздухе. Публика сопровождала каждый трюк громкими аплодисментами и криками "Браво".

"Это визуальное представление, от которого люди точно получат максимум адреналина и смогут сделать прекрасные фотографии. Впервые мы выступаем, когда идет снег, впервые мы выступаем в Москве зимой. Мы уже бывали здесь раньше, но сейчас всё для нас в новинку", — рассказал журналистам режиссер шоу Лусиано Тревиани.

Своими впечатлениями от увиденного с РИА Новости поделилась одна из посетительниц катка: больше всего ее впечатлило, когда в небо поднялись на одном тросе сразу трое акробатов.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Я как будто оказалась в детстве, тогда я видела в последний раз акробатические выступления. А здесь на открытом воздухе сразу трое взлетают вверх – это нечто! Кружится снег, и ощущения, конечно, необыкновенные, невероятное чудо", — делится эмоциями девушка.

Нет плохой погоды

Уже с вечера четверга синоптики предупреждали москвичей о грядущей непогоде – обещали мокрый снег. Но именно он создавал сказочную предновогоднюю атмосферу. При этом слякотная погода словно обошла стороной сам каток – его засыпало снегом, но это не испортило качества льда, ведь внутри проложены трубки с охлаждающей жидкостью.

"Чтобы каток было комфортно использовать такому количеству людей, которые приходят на ВДНХ, нужно, чтобы толщина льда была не менее 25 сантиметров, а в идеале 30. Готовя каток к открытию, мы тщательно намораживали лед, и каждый технический перерыв, каждый технический день мы готовим лед к открытию. Мы считаем, что это лучший лед в городе", — рассказала представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

В этом году главной темой стала "Зима твоих достижений", и поэтому территорию катка украсили световыми инсталляциями, посвященными спорту.

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© AP Photo / Shakh Aivazov
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Условно каток делит на две части пешеходный мост в виде волны. Его также подсвечивают тысячи светодиодных лампочек. Само ледовое покрытие меняет цвета, переходя из зеленого в синий, затем в красный и фиолетовый. Общая площадь подсветки, по словам организаторов — около 1 тысячи квадратных метров, ее формируют 16,5 тысяч светодиодных модулей.

Световое завершение

Среди посетителей, которые решили первыми опробовать главный каток, были не только молодые ребята и родители с детьми (причем для юных фигуристов и конькобежцев открыли отдельный небольшой каток), но и молодожены — невеста в свадебном платье под руку с женихом кружили на льду.

Кульминацией открытия стал красочный фейерверк – под его залпы завершили свое выступление испанские акробаты, поразившие зрителей своими эффектными трюками.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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"Впереди у посетителей катка на ВДНХ еще много ярких эмоций. Самые масштабные и интересные мероприятия приурочены к празднованию Нового года, Рождества, Старого Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных, Дня защитника Отечества. Новый год можно будет встретить прямо здесь, на катке", — рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Каток будет работать с  11.00 до 23.00 в будние дни и с 10.00 до 23.00 в выходные и праздничные дни. Понедельник – технический день. Билет на каток взрослому обойдется в 300-600 рублей, цена на детский начинается от 150 рублей.

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