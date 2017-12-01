Толстой удивился реакции на планы Госдумы в отношении американских СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") недоумевает, почему возможное ограничение доступа в Госдуму американских СМИ вызывает такой шквал негодования.
"Искренне не понимаю, почему возможность ограничения доступа в Госдуму представителям американских СМИ вызывает такой шквал негодования. Напомню, что наших журналистов в США признали иностранными агентами и при любом удобном случае дискредитируют их, ущемляя в законных правах. От нас же ждут, что мы будет молчать и соглашаться. Нет, этого не будет, прошли те времена, пора привыкнуть", — сказал Толстой журналистам.
"При этом американские журналисты довольно спокойно работают в России, могут присутствовать во всех органах российской власти и делать свою работу так, как считают нужным. Мы никогда не противодействовали этому, и сейчас не хотим этого делать. Но, к сожалению, придется", — заключил он.