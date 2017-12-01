Толстой удивился реакции на планы Госдумы в отношении американских СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") недоумевает, почему возможное ограничение доступа в Госдуму американских СМИ вызывает такой шквал негодования.

В пятницу в Госдуме сообщили, что рассмотрят и примут проект постановления о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ в ответ на лишение аккредитации журналистов RT в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

"Искренне не понимаю, почему возможность ограничения доступа в Госдуму представителям американских СМИ вызывает такой шквал негодования. Напомню, что наших журналистов в США признали иностранными агентами и при любом удобном случае дискредитируют их, ущемляя в законных правах. От нас же ждут, что мы будет молчать и соглашаться. Нет, этого не будет, прошли те времена, пора привыкнуть", — сказал Толстой журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что отечественные СМИ давно выставляются коллективным Западом как пропагандистские в самом негативном восприятии этого слова. "А в сознание людей внедряется мысль о том, что верить российским СМИ нельзя, что они вместе с пресловутыми "русскими хакерами" повинны во всех грехах, причастны к выборам президента США, референдуму в Каталонии и прочему", — продолжил Толстой.

"При этом американские журналисты довольно спокойно работают в России, могут присутствовать во всех органах российской власти и делать свою работу так, как считают нужным. Мы никогда не противодействовали этому, и сейчас не хотим этого делать. Но, к сожалению, придется", — заключил он.