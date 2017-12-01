Власти Верхневолжья выделят 4,5 млн рублей на профобучение молодых мам

ТВЕРЬ, 1 дек- РИА Новости. Около 4,5 миллионов рублей выделят власти Верхневолжья на 2018-2022 годы для молодых мам, находящихся в декрете, которые захотят пройти переобучение по специальности, их по оценкам экспертов будет около 300 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За последние пять лет в Тверской области около 1,5 тысяч женщин прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В 2018-2022 годах в регионе предусмотрено ежегодное выделение около 4,5 миллионов рублей на обучение не менее 274 молодых мам", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что вопросы поддержки женщин, создания условий для их профессионального роста обсуждались накануне на встрече председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и губернатора тверской области Игоря Рудени с лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления.

"Современное общество невозможно представить без активного участия женщин в общественной, экономической и культурной жизни. Наш президент выступил с новыми важными инициативами по поддержке семьи и детства. Их реализация позволит женщинам уделять больше внимания как семье, так и профессиональному развитию", – цитирует пресс-служба слова Рудени.

Она добавляет, что одной из мер поддержки в Тверской области является повышение квалификации молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Служба занятости населения региона реализует программу профессионального обучения и дополнительного образования для этой категории граждан.

Подготовка и переподготовка ведутся по более чем 20 специальностям: продавец, контролер-кассир, повар, кондитер, парикмахер, кладовщик, водитель автомобиля, портной, бухгалтер, делопроизводитель, инспектор по кадрам, оператор электронно-вычислительных машин и др.

Около 50% женщин выбирают курсы повышения квалификации по имеющейся специальности для продолжения трудовой деятельности после выхода из отпуска по уходу за ребенком на прежнем рабочем месте. В основном это сферы бухгалтерии, менеджмента, педагогики, медицины. Кроме того, широко востребовано направление по изучению последних версий специализированных компьютерных программ, в том числе инженерных и дизайнерских.

Продолжительность учебы составляет не более шести месяцев. Также в центрах занятости населения женщинам при необходимости может быть оказана услуга по профессиональной ориентации.

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