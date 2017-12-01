Путин встретился с Пеле, Марадоной и другими звездами футбола

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин накануне жеребьевки ЧМ-2018 встретился с легендарными футболистами Пеле, Диего Марадоной, Роналдо, и Рональдиньо.
Президент отметил, что знаменитых спортсменов хорошо знают в России. "Разные поколения болельщиков знают вас и вы, безусловно, являетесь примером, — сказал он, отметив, что сегодня в стране футболом занимаются около трех миллионов человек.
Легендарный бразильский футболист Пеле приехал на встречу с Путиным. Очень бодрый, всем желал удачи pic.twitter.com/Cw1tSWm1wV— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 декабря 2017 г.
"Жеребьевка сейчас пройдет веселее", — добавил Путин, подняв бокал шампанского.
Позднее на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 президент заявил, что Россия ждет чемпионат мира с нетерпением и намерена провести его на самом высоком уровне.