Путин встретился с Пеле, Марадоной и другими звездами футбола

Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона (слева направо на первом плане) во время встречи президента РФ со звёздами мирового футбола перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018

Президент РФ Владимир Путин, бразильский футболист Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона (слева направо на первом плане) во время встречи президента РФ со звёздами мирового футбола перед финальной жеребьёвкой чемпионата мира по футболу ФИФА 2018

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владимир Путин накануне жеребьевки ЧМ-2018 встретился с легендарными футболистами Пеле, Диего Марадоной, Роналдо, и Рональдиньо.

Президент отметил, что знаменитых спортсменов хорошо знают в России. "Разные поколения болельщиков знают вас и вы, безусловно, являетесь примером, — сказал он, отметив, что сегодня в стране футболом занимаются около трех миллионов человек.

Легендарный бразильский футболист Пеле приехал на встречу с Путиным. Очень бодрый, всем желал удачи pic.twitter.com/Cw1tSWm1wV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 декабря 2017 г.

"Жеребьевка сейчас пройдет веселее", — добавил Путин, подняв бокал шампанского.

Позднее на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 президент заявил, что Россия ждет чемпионат мира с нетерпением и намерена провести его на самом высоком уровне.