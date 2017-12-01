Самарский суд подтвердил незаконность митинга сторонников Навального

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального 3 декабря на площади имени Кирова, сообщается на сайте Администрации городского округа Самары. Организаторы анонсированного митинга не смогли оспорить полученное от мэрии уведомление о невозможности его проведения.

Областной суд подтвердил доводы представителей органа местного самоуправления о том, что площадь будет занята при проведении ранее запланированного ежегодного культурного мероприятия "Межрегиональный чемпионат по восточным танцам. Самара-2017", о чем организаторы митинга были официально уведомлены.

В этой связи в мэрии города отмечают, что распространяемая информация о согласовании митинга не соответствует действительности, а участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.